Avşar Maden Suyu üretim kapasitesini ikiye katladı

MADEN suyu pazarının öncü firmalarından Avşar Maden Suyu
, 2021 yılında fabrika otomasyon sistemleri alanındaki yatırımlarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda 50 milyon TL ek yatırım ile üretim alanını 10 bin metrekare kapalı alandan 18 bin metrekareye çıkaran Avşar, böylece günde 1 milyon şişe olan üretim kapasitesini iki katına yükseltti.
Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel
, 30 ülkeye ihracat yaptıklarını ve sektörde ilk 6 firma arasında yer aldıklarını söyledi. Demirel, "Saatte 50 bin şişe üretim kapasitemiz mevcut. Her gün neredeyse 1 milyon şişe maden suyunu pazara sürüyoruz. Hollanda
'dan Güney Afrika
'ya, Amerika
'dan Çin
'e kadar 30 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunma adına önemli adımlar atıyoruz. Şirketler grubu olarak toplam satışımızın yüzde 85'ini ihracattan elde ediyoruz. 2023 yılında ise toplam satışımızın içinde ihracatın payını yüzde 90'lara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
50 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Yeni makine yatırımlarını tamamladıklarını aktaran Tarık Demirel, "Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki bayilik ağımız genişlemeye devam edecek. 50 milyon TL ek makine yatırımı yaparak mevcut kapalı alan üretim tesisimizi 10 bin metrekareden 18 bin metrekareye çıkardık. Böylece günde 1 milyon şişe üretme kapasitemiz, 2 milyon şişeye yükseldi. Ayrıca 2016 yılından itibaren yerel ve ulusal zincir marketlerdeki ürün satışımızı hızlandırdık ve dağıtım kanallarımızdaki süreç de başarılı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.
PANDEMİDE REKOR BÜYÜME
Pandemi sürecinde sektörün yüzde 25 büyüdüğünün altını çizen Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maden suyu mineral açısından destekleyici olduğu için kullanıyor. Bizim amacımız maden suyunu eve sokmak. Bu ürün daha çok kafede tüketiliyordu. Koronada evde tüketim arttı. Koronada firma olarak yüzde 85 büyüdük. 2021'de 260 milyon TL ciro beklentisi var. 2020'de adette yüzde 80, ciroda yüzde 110 büyüdük. Bu yıl ciroda yüzde 60, adette yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Fabrika bina ve makine teçhizat yatırımı 20 milyon euro."