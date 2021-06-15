Cizre polisi uyardı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Konak Mahallesi Bozalan TOKİ konutlarında vatandaşların yoğunlukta olduğu yer ve işyerlerinde "çalıntı malı satın alma" olarak bilinen "suç eşyasının alınıp, satılması ve cezası" konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polisler esnaf ve vatandaşlara Her hangi bir suçtan elde edilen eşyanın alınmasının suç olduğu, Halk arasında "Çalıntı Malı Satın Alma" olarak bilinen fakat sadece çalıntı mal değil herhangi bir suçtan elde edilen malları kapsamakta olduğu ve Suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme suçu 5237 sayılı TCK Md. 165'te "Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar" bölümünde düzenlenen ekonomik suç türünde olduğu anlatıldı.

Ayrıca Telefon Bayilerinde çalışanlara 2. El cep telefonu alıp satarken IMEI numarasını, şahsın irtibat ve T.C. Kimlik numarasını almaları gerektiğini ve hazırlanan evrakı birlikte imzalayarak muhafaza edilmesi gerektiği söyleyip, belirtilen konularda vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.