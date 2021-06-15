Doktora iş çıkışı silahlı saldırı

Kayseri
'nin Develi
ilçesinde Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı Dr. E.K. (34) mesai çıkışında peşinden gelen bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine görev yaptığı hastaneye kaldırılan E.K., ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne sevk edildi. Zanlı M.G. ise kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, hastane yetkilileri ve doktor E.K. ile konuşarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.