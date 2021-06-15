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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Doktora iş çıkışı silahlı saldırı

Doktora iş çıkışı silahlı saldırı
'nin ilçesinde Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı Dr. E.K. (34) mesai çıkışında peşinden gelen bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine görev yaptığı hastaneye kaldırılan E.K., ilk müdahalesinin ardından 'ne sevk edildi. Zanlı M.G. ise kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık Bakanı , hastane yetkilileri ve doktor E.K. ile konuşarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.
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Doktora iş çıkışı silahlı saldırı
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