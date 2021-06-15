Eskişehir'de hayvansever kadın kabusu yaşadı: Koşarak yumruk attı!

"DOKTOR RAPORUYLA HER ŞEY ORTADA"



Saldırıya uğrayan Aysun Korkar ile birlikte besleme yapmaya giden Beyza Yerlikaya ise kendilerine karşı suçlamaların olduğunu ve bunların tamamının asılsız olduğunu belirterek, "Olayların bu kadar büyüyeceğini düşünmediler açıkçası. Çünkü orada 2 kadın ve 18 yaşını doldurmamış bir çocuk vardı. Olayların bu kadar büyüyeceğini düşünmedikleri için tek dertleri orada döveriz ve uzaklaştırırız. Bir daha da gelemezler. Sadece bu mantıkla yaklaştılar. 15 yaşındaki bir çocuğa ailecek saldırdılar. Biz orada yarım saat boyunca jandarma beklerken o köydeki tüm hayvan düşmanları sanki olayda oradaymış gibi toplanıp, yerde yatan kadına, 15 yaşındaki çocuğa ve bana resmen saldırdılar. Sadece oradaki hayvanları istemedikleri için bunu yaptılar. Ben yarım saat boyunca sakin kalarak hem Aysun ablayı hem oğlu Arda'yı hem de oradaki hayvanları korumak zorundaydım. Bir insan kendi elleriyle nasıl bu kadar parçalayabilir ki yüzünü. İki dakika sonrasında da yüksek ihtimalle avukat yönlendirmesiyle Arda'nın annesine kafa attığını ileri sürdüler. Doktor raporuyla her şey ortada zaten. 15 yaşındaki çocuğun yapabileceği bir şey değil. Arda en arkadaydı. Bizden uzaktaydı. Arda'ya video çekmesini söylediğimde adam Aysun ablaya vurdu ve yere düşürdü. Hepsini geçtim 15 yaşında 45 kilo bir çocuk bu şekilde çeneyi 4 yerinden kırıp 2 dişini sökemez. Karşımızdaki tanımadığımız adam elinde bir şeyle mi vurdu ne yaptı bilmiyorum. Beyin kanaması geçirdiğini zannettim. Jandarmayı ve ambulansı arayan bendim. Madem onların şikâyetleri vardı polisi ve jandarmayı arasalardı" dedi.