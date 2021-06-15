Suriyeli ikizler Türkiye’de şifa buldu

17 günlük Raziye ve Meryem bebekler, yapılan titiz tedavinin ardından görevlilere teslim edilerek ülkelerine gönderildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Volkan Can, yaptığı açıklamada, ikiz bebeklerin erken doğumla beraber solunum sıkıntısı nedeniyle entübe halde solunum cihazına bağlı olarak geldiklerini söyledi.

Yoğun bir destek ve tedavinin ardından ikizlerin solunum cihazından ayırdıklarının ifade eden Can, "İkizler hastaneye geldiklerinde durumları çok kötüydü. Yoğun bir mesaimiz oldu. İlk olarak solunum sorunuyla ilgili müdahaleler yaptık. Daha sonra tedrici olarak beslenmeleri artırıldı. Yapılan bütün müdahaleler neticesinde bebeklerimiz sağlığına kavuştu. Şuan aşıları da yapılarak taburcu edildi." dedi.

Yeni doğan bebeklerin birçoğunda bu tür komplikasyonlara karşılaşıldığını belirten Can, yerinde ve zamanında müdahalelerle bebeklerin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.