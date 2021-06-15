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Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:54

Terör örgütüne katılmaya giden şahıs yakalandı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Terör örgütüne katılmaya giden şahıs yakalandı

Türkiye’den ’ye geçmeye çalışırken ’de yakalanan PKK mensubu M.A., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şahsın, jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne katılmaya gittiği tespit edildi.

Ülke içinde ve dışında çok ağır kayıplar veren PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Bölücü Terör Örgütü vermiş olduğu kayıpların yerini doldurmak için her yolu denemeye devam etse de Hudut birlikleri yasadışı giriş ve çıkışları önlemeye devam ediyor.

Ülkemizden kaçak yollarla Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu; M.A. isimli şahsın Suriye ülkesine geçerek terör örgütüne katılmak için sınır hattına geldiği, fakat sınırı geçemeden yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.A. isimli şahsın Jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Terör örgütüne katılmaya giden şahıs yakalandı
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