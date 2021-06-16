Alanya'da 6 kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, M.D. (49) adlı bir şahıs, bir parkta oynayan yaşları küçük 6 kız çocuğuna dondurma ile kandırarak sözlü cinsel saldırıda bulundu.

Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine yakınları jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheliyi parkta yakalayarak gözaltına aldı.

Karakolda ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli M.D. sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'sözlü cinsel taciz' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.