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Giriş Tarihi: 16.6.2021 17:10

'da 6 kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da 6 kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

'nın İlçesi Konaklı Mahallesi'ndeki bir parkta yaşları küçük 6 kız çocuğuna dondurma alarak sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan 49 yaşındaki şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'nın 'nın Konaklı Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, M.D. (49) adlı bir şahıs, bir parkta oynayan yaşları küçük 6 kız çocuğuna dondurma ile kandırarak sözlü cinsel saldırıda bulundu.

Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine yakınları jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheliyi parkta yakalayarak gözaltına aldı.

Karakolda ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli M.D. sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'sözlü cinsel taciz' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Alanya'da 6 kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı
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