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Giriş Tarihi: 16.6.2021 08:57 Son Güncelleme: 16.6.2021 08:58

ne zaman, bu ayın kaçında? 2021 Bu seneki Babalar Günü’ne kaç gün kaldı?

Babalar Günü ne zaman, bu ayın kaçında? 2021 Bu seneki Babalar Günü’ne kaç gün kaldı?

Önemli günler ve haftalar arasında yer alan tarihi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında çeşitli hediye seçenekleriyle kutlanan babalarımızın günü için geri sayım başladı. Hediye almak isteyenler en güzel mesajları atmak için internetten araştırma yaparken babalar gününün ne zaman kutlanacağını da sorguluyor. Dünyada ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlanan , bu ayın kaçında? 2021 Babalar Günü’ne kaç gün kaldı?

ne zaman, sorusuna yanıt arayanların sayısı epey arttı. Haziran ayının üçüncü haftasında binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Bu anlam dolu günde atılacak mesajlar, alınacak hediyeler büyük önem taşırken kutlanacak, ayın kaçında ve kaç gün kaldı sorusuna yanıt aranıyor. Babalar günü bu yıl yani 2021'da 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü tarihi ile ilgili sorgulamalar son dönemde milyonların gündeminde bulunuyor. ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Bu seneki Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanacak. Yani bu sene Babalar Günü 20 Haziran 2021 Pazar tarihine denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ!

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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Babalar Günü ne zaman, bu ayın kaçında? 2021 Bu seneki Babalar Günü’ne kaç gün kaldı?
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