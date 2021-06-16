Babalar Günü ne zaman, Babalar Günü hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt arayanların sayısı epey arttı. Haziran ayının üçüncü haftasında binlerce kişinin gündeminde babalar günü tarihi yer alıyor. Bu anlam dolu günde atılacak mesajlar, alınacak hediyeler büyük önem taşırken babalar günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında ve kaç gün kaldı sorusuna yanıt aranıyor. Babalar günü bu yıl yani 2021'da 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
Babalar Günü tarihi ile ilgili sorgulamalar son dönemde milyonların gündeminde bulunuyor. ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Bu seneki Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanacak. Yani bu sene Babalar Günü 20 Haziran 2021 Pazar tarihine denk geliyor.
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.