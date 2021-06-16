Babalar Günü ne zaman, Babalar Günü hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt arayanların sayısı epey arttı. Haziran ayının üçüncü haftasında binlerce kişinin gündeminde babalar günü tarihi yer alıyor. Bu anlam dolu günde atılacak mesajlar, alınacak hediyeler büyük önem taşırken babalar günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında ve kaç gün kaldı sorusuna yanıt aranıyor. Babalar günü bu yıl yani 2021'da 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü tarihi ile ilgili sorgulamalar son dönemde milyonların gündeminde bulunuyor. ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Bu seneki Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.