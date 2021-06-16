Kahvehelerde oyun oynamak yasak mı, serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı var mı?

Kahvehanelerde oyun oynamanın yasak olup olmadığı ile ilgili son durum, kahvehane tutkunları tarafından araştırılıyor. Kimi kahvehanelerde, oyun yasağı nedeniyle kitap okuma etkinlikleri düzenlenmişti. Kimi vatandaşlar ise telefonlar üzerinden kahvehanelerde okey oynarken görüntülenmişti. Peki, yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi, yasak mı? İşte, kahvehanelerde oyun yasağı ile ilgiili merak edilen bilgiler ve son genelgeye göre detaylar...