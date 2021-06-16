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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:03

Kahvehelerde oyun oynamak yasak mı, serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı var mı?

Kahvehelerde oyun oynamak yasak mı, serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı var mı?

Kademeli normalleşm sürecinde kısıtlamaların yanı sıra işletmelerin faaliyetlerine ilişkin detaylar da gündemde yer alıyor. de son sonrası açılan işletmeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de vatandaşlar, "Kahvehelerde oyun oynamak yasak mı, serbest mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Kahvehanelerde oyun yasağı var mı? İşte, kahvehaneler ile ilgili son gelişmeler ve oyun yasağı hakkında bilgiler...

Kahvehanelerde oyun oynamanın yasak olup olmadığı ile ilgili son durum, kahvehane tutkunları tarafından araştırılıyor. Kimi kahvehanelerde, oyun yasağı nedeniyle kitap okuma etkinlikleri düzenlenmişti. Kimi vatandaşlar ise telefonlar üzerinden kahvehanelerde okey oynarken görüntülenmişti. Peki, yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi, yasak mı? İşte, kahvehanelerde oyun yasağı ile ilgiili merak edilen bilgiler ve son genelgeye göre detaylar...

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır.

Yeni genelge ile açık olacak. Temmuz ayına kadar geçerli olacak genelge ile kahvelerde bir süre daha oyun oynanması yasak olacak.

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Kahvehelerde oyun oynamak yasak mı, serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı var mı?
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