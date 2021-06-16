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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:38

’ın ’e desteği sürüyor

Kızılay’ın Filistin’e desteği sürüyor

Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık, ’nin dünyaya açılan iki kapısından biri olan ’a giderek, Gazze yardımlarının hızlandırılması için bir dizi görüşme yaptı. Filistinlilerin istediği küçük ambulanslardan ikisinin teslim edildiğini belirten Dr. Kınık, “10 tırlık yardım konvoyu da ’de hazırlandı, yola çıkacak” dedi.

Türk 'ın, 'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Filistinlilere yönelik yardımları sürüyor. Yardım çalışmalarını yerinde görmek ve hızlandırmak için 'ın başkenti 'de bir dizi görüşme gerçekleştiren Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Filistinlilerin son yaşadığı insani dramın ortadan kaldırılmasına yönelik başlatmış olduğumuz destek kampanyasına gelen bağışlarla yürüttüğümüz yardım çalışmalarına devam ediyoruz. 10 tırlık insani yardım konvoyumuzu Mısır Kızılay'ı ile birlikte hazır hale getirdik. Konvoydaki 6 TIR yaklaşık 2 bin gıda kolisi taşıyacak. Diğer tırlarda ise tıbbi sarf malzemesi, hijyen kitleri, Milli Eğitim Bakanlığımızın gönderdiği kırtasiye ve oyun seti gibi malzemeler olacak" dedi.

Kızılayı saldırıların ilk günlerinde Kudüs'ün tarihi sokaklarına girebilecek nitelikte küçük ambulanslara ihtiyaçlarının olduğunu açıklamıştı. Kerem Kınık, bu talebe yönelik olarak 2 ambulansın hemen hazır edilerek Kudüs'te Filistinlilere teslim edildiğini de açıkladı. Kınık, 20 ambulans için de tedarik anlaşmalarının yapıldığını, ihtiyaca yönelik düzenlemelerin ardından ambulansların ve Kudüs'te kullanılmak üzere Filistinlilere teslim edileceğini söyledi.

Ece YILDIZ / SABAH

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Kızılay’ın Filistin’e desteği sürüyor
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