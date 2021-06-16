Kızılay’ın Filistin’e desteği sürüyor

Türk Kızılay'ın, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Filistinlilere yönelik yardımları sürüyor. Yardım çalışmalarını yerinde görmek ve hızlandırmak için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir dizi görüşme gerçekleştiren Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Filistinlilerin son yaşadığı insani dramın ortadan kaldırılmasına yönelik başlatmış olduğumuz destek kampanyasına gelen bağışlarla yürüttüğümüz yardım çalışmalarına devam ediyoruz. 10 tırlık insani yardım konvoyumuzu Mısır Kızılay'ı ile birlikte hazır hale getirdik. Konvoydaki 6 TIR yaklaşık 2 bin gıda kolisi taşıyacak. Diğer tırlarda ise tıbbi sarf malzemesi, hijyen kitleri, Milli Eğitim Bakanlığımızın gönderdiği kırtasiye ve oyun seti gibi malzemeler olacak" dedi.

Filistin Kızılayı saldırıların ilk günlerinde Kudüs'ün tarihi sokaklarına girebilecek nitelikte küçük ambulanslara ihtiyaçlarının olduğunu açıklamıştı. Kerem Kınık, bu talebe yönelik olarak 2 ambulansın hemen hazır edilerek Kudüs'te Filistinlilere teslim edildiğini de açıkladı. Kınık, 20 ambulans için de tedarik anlaşmalarının yapıldığını, ihtiyaca yönelik düzenlemelerin ardından ambulansların Gazze ve Kudüs'te kullanılmak üzere Filistinlilere teslim edileceğini söyledi.

Ece YILDIZ / SABAH