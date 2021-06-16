Metrolara internet geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi, Haziran ayı 2'nci toplantısı Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Toplantıda söz alan AK Parti İBB Meclis üyesi ve Akıllı Kent ve Bilgi Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, "Tarife komisyonumuzun gündeminde olan bir konu için AK Parti Grup Başkanvekilimiz Tevfik Göksu ve AK Parti yönetimimizle 2 gündür görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimizin sonucunda artık metrolarda internet erişimine açıyoruz.

Özellikle genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimiz iyi bilirler akıllı şehirler akıllı yöneticilerle olur. Metrolar AK Parti dönemimizde sevdiklerinize daha hızlı ulaşmanız için yapıldı. Metrolardaki internet erişimi 2017 yılında Londra'da gerçekleşen metro saldırıları nedeniyle durdurulmuştu. bu sayede özellikle gençlerimiz artık hiçbir yerde bağlarını koparmayacaklar. İnterneti artık metrolarda daha çok kullanacaklar. Komisyon başkanı olarak bu müjde vesilesiyle grup başkanvekilimiz M. Tevfik Göksu ve AK Parti Grup yönetimine Tarife Komisyonumuzun tüm üyelerine özellikle çok teşekkür ediyorum. Gençler internetiniz bol olsun" diye konuştu.

Karşılıklı konuşmaların ardından oylamaya sunulan karar oybirliği ile meclisten geçti.