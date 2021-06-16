Muhammed Türkiye’de şifa bulacak

Suriye'de uçak saldırısında aldığı darbeler nedeniyle omuriliği zarar görüp felç kalan ve yoğun ağrıları olan Suriyeli 15 yaşındaki Muhammed Cemil Şehabi, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi amacıyla getirildiği Gaziantep'ten Samsun'a gönderildi. Sürekli kriz geçiren Şehabi Samsun'daki Romatem Hastanesi'nde robotik tedavi görecek.

Suriye'nin Halep'e bağlı Bab ilçesinde 5 yıl önce yaşanan bir uçak saldırısı sırasında vücuduna isabet eden şarapnel parçasının omuriliğini zedelemesi sonucu felç kalan Muhammed Cemil Şehabi'nin 5 yıldır çektiği ağrılardan kurtulması için yaptığı yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı, Gaziantep Valiliği üzerinden harekete gerek engelli genci Kilis'in Çobanbey sınır kapısından Türkiye'ye getirdi.

Gaziantep Cengiz Gökçek Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirilerek gerekli tetkikleri yapılan Muhammed Cemil Şehabi, tedavisinin yapılması için Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edildi.

Bab ilçe merkezinde annesi ve 3 kardeşiyle hayatını sürdüren Muhammed, 5 yıl önce sokakta oyun oynarken rejim güçlerinin bir hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli hale geldiğini belirterek, "Bombadaki şarapnel parçalarından biri omuriliğime zarar verdi. Bab'ta yapılan tedavi beni iyileştirmeye yetmedi. Hem engelli kaldım hem de sürekli yoğun ağrılara neden olan krizler geçiriyorum. Evdeyken acı çekiyorum, sokağa çıkıyorum yine acı çekiyorum. Ağrılarım dayanılacak gibi değil. Ağrılara dayanamadığı için sadece 2 ay okula gidebildim. Durumumu gören bir gazeteciye Türkiye'ye gidip tedavi olmak istediğimi söylemiştim. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı beni buraya getirdi, Allah Türkiye'den razı olsun. İnşallah bir an önce tedavi olup yeniden evime dönmek, arkadaşlarımla yine oynamak istiyorum" dedi.

Muhammed'in annesi Rawa Şehabi ise oğlunun yıllardır büyük acılar çektiğini belirterek, "Bab'ta yapılan tedavi yeterli gelmedi. Orada Türkiye Görev Gücü'ne müracaat ederek tedavinin Türkiye'de yapılmasını istedik. Onlar da bir gerekli işlemleri yaptıktan sonra bizi ambulansla sınırdan geçirip getirdiler. Buradan da bizi ambulansla Samsun'a gönderiyorlar. Bizimle çok iyi ilgilendiler. Allah hepinizden razı olsun. Oğlumun yeniden sağlığına kavuşmasını ve eskisi sokakta arkadaşlarıyla koşmasını dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Muhammed'in tedavi için yapılan araştırma sırasında fizik tedavi konusunda zincir hastaneleri olan Romatem Grubunun tedavi için gönüllü olduğu öğrenilirken, hastane yetkilileri, "Robotik cihazlarla tedavilerin yapıldığı bir hastaneyiz. Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği ile işbirliğiyle hastayı getirdik. Samsun ilk hastanemiz ve kurucu doktorlarımız orada. Samsun'da hızlı bir tedavi yapılabileceği için burayı önerdik. Burada hekimlerimiz ilk tespitleri yapacak. Yapılacak teşhisin ardından ilk etapta cerrahi tedavi yerine robotik tedavi yapılacak" dedi.