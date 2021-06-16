Ölü bulunmuştu! Bir ceset daha çıkabilir

KUYUYA ATILMIŞ VE ÜZERİ BETONLA KAPATILMIŞ OLARAK BULUNDU

Polisin yaptığı çalışmalarda Bahtiyar Akçay'ın son olarak alacağı olan arkadaşının yönetici olarak çalıştığı halı yıkama fabrikasına girdiği bir daha çıkmadığı belirlendi. Bu gelişme üzerine şüphelilerin yoğunlaştığı Yenibosna'da bulunan fabrika içinde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri Bahtiyar Akçay'ın cesedini fabrikanın bahçesi içinde bir kuyuya atılmış halde buldu. Yapılan incelemede cesedin bulunmaması için üzerinin betonla kapatıldığı tespit edildi. Yetkililer cesedin bir çuvala konularak kuyuya atıldığını söyledi.