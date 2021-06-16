Özel hastanelerde koronavirüs aşısı ücretli mi? Covid aşısı paralı mı? Biontech - Sinovac ücretsiz mi? Özel hastane aşı randevusu alma

Koronavirüs aşı stoklarının yenilenmesi ve öncelikli grupların aşılama işlemlerinin tamamlanması üzerine sigorta kaydı bulunan tüm çalışanlar için aşı hakkı tanımlandı. Aşı randevusu bulmakta zorlanan vatandaşlar, evlerine yakın özel hastaneler için randevu arayışına koyuldu. Aşı için özel hastanelerden randevu alan vatandaşlar, özel hastanelerde koronavirüs aşısı ücretli mi, Biontech ve Sinovac ücretsiz mi diye araştırıyor. İşte, Covid aşısı paralı mı sorusunun yanıtı ve özel hastane aşı randevusu alma ekranı!
ÖZEL HASTANELERDE BIONTECH VE SINOVAC ÜCRETLİ Mİ?
Sağlık Bakanlığı özel hastanelerde aşı uygulaması ve koronavirüs aşısı ücretsiz mi sorusuyla ilgili açıklamada bulundu. Devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve özel hastanelerde Biontech ve Sinovac koronavirüs aşılarının ücretsiz olduğu duyuruldu.
ÖZEL HASTANELERDE AŞI ÜCRETSİZ Mİ?
Buna göre, vatandaşlar istediği özel hastaneden aşı randevusu alabilecek ve aşı hakkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Aşı yapan sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla tüm hastanelerde aşı uygulaması gerçekleştirilecek. Hiçbir sağlık kuruluşu covid aşısı karşılığında ücret talep edemeyecek.
ÖZEL HASTANE AŞI RANDEVUSU ALMA
Aşı hakkı tanımlanan ve aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar, e-Nabız, ALO 182 ve Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabiliyor. Özel hastane aşı randevuları da aynı şekilde gerçekleşiyor. MHRS'de kişisel bilgilerle giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" ekranında il ve ilçe seçimi yapıldıktan sonra bölgedeki kamu hastaneleri ve özel hastaneler listeleniyor. Kişi, buradan istediği hastaneyi seçerek aşı randevusunu oluşturuyor.