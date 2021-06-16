Özel hastanelerde koronavirüs aşısı ücretli mi? Covid aşısı paralı mı? Biontech - Sinovac ücretsiz mi? Özel hastane aşı randevusu alma

Koronavirüs aşı stoklarının yenilenmesi ve öncelikli grupların aşılama işlemlerinin tamamlanması üzerine sigorta kaydı bulunan tüm çalışanlar için aşı hakkı tanımlandı. Aşı randevusu bulmakta zorlanan vatandaşlar, evlerine yakın özel hastaneler için randevu arayışına koyuldu. Aşı için özel hastanelerden randevu alan vatandaşlar, özel hastanelerde koronavirüs aşısı ücretli mi, Biontech ve Sinovac ücretsiz mi diye araştırıyor. İşte, Covid aşısı paralı mı sorusunun yanıtı ve özel hastane aşı randevusu alma ekranı!

ÖZEL HASTANELERDE BIONTECH VE SINOVAC ÜCRETLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı özel hastanelerde aşı uygulaması ve koronavirüs aşısı ücretsiz mi sorusuyla ilgili açıklamada bulundu. Devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve özel hastanelerde Biontech ve Sinovac koronavirüs aşılarının ücretsiz olduğu duyuruldu.