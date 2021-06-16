Sıla Türkoğlu kimdir? Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu kaç yaşında aslen nereli?

Sıla Türkoğlu son günlerin hayatıyla öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Emanet dizisini ilk kez izleyenler ise Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. Dizide Seher karakterini canlandıran oyuncunun İzmir'de doğduğu biliniyor. İşte Sıla Türkoğlu hayatı hakkında merak edilenler…
18 Nisan 1999 da İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu 21 yaşının içindedir. İzmir Bornovalı olan Sıla Türkoğlu Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa daha 19 yaşında başlamıştır.
Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020'de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırmaktadır.
2018 Ağlama Anne Alev Yardımcı Karakter
2019 Yemin Suna Yardımcı Karakter
2020 Emanet Seher Başrol Oyuncusu