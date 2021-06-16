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Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:11 Son Güncelleme: 16.6.2021 16:11

Türksat frekans bilgileri güncel: nasıl izlenir?

TRT 4K Türksat frekans bilgileri güncel: TRT 4K canlı yayın nasıl izlenir? TRT 4K izle

EURO 2020 maçlarını izlemek isteyenler Türksat frekans bilgileri araştırmasına başladı. A Milli Futbol Takmımızın da grup maçlarında yer aldığı EURO 2020 maçları televizyon ekranlarından canlı takip edilebilecek. TRT 4K izlemek için öncelikle uydu frekans bilgilerinin taratılması gerekiyor. Futbol severlerin heyecanla araştırdığı nasıl izlenir sorusuna yanıt aranıyor. Peki TRT 4K canlı yayın nasıl izlenir, ayarları nasıl yapılır? ! ekranı ile ilgili bilgiler…

Türksat frekans bilgileri ile ilgili sorgulamalar an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Futbol tutkunları maçları canlı yayın olarak izlemek için nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Tüm maçların yayın hakkına sakip olan TRT 1'in 4K frekans ayarları bu başlık altında sizler için derledik. Peki TRT 4K canlı yayın nasıl izlenir? İşte ile linki

TRT 1 4K NASIL İZLENİR?

Kişilerin 4K yayınları izleyebilmesi adına bu teknolojiyi destekleyen uydu alıcısı ve televizyona sahip olması gerekir.

Son dönemlerin en büyük yeniliklerinden birisi olarak görülen 4K yayınlarda giderek artan bir kullanım oranının olması teknolojinin daha da yaygınlaşmasını sağlıyor. Özellikle geliştirilen yeni iş birlikleri ile birlikte 4K çözünürlüğünün desteklendiği içeriklerin artması kullanıcıları da 4K'ya geçiş noktasında teşvik edici oluyor.

TRT 4K UYDU BİLGİLERİ

TRT 4K TV

TÜRKİYE'NİN İLK UHD KANALI

TURKSAT 3A 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500

TRT 4K FREKANSI

TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı

42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A Doğu

42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6

Eutelsat 7A

7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4

Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4

TRT 4K PLATFORM KANALLARI

Digitürk D-Smart Tivibu Teledünya Kablo TV

23 426 22 22 S 04

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TRT 4K Türksat frekans bilgileri güncel: TRT 4K canlı yayın nasıl izlenir? TRT 4K izle
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