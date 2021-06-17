Freni patlayan iş makinesi uçuruma yuvarlandı! 1 ölü

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kepçenin altından kalarak sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada sürücünün cansız bedeni kepçenin altından çıkartılamayınca, belediyeden iş makinesi istendi. İş makinesi yardımı ile kepçenin kaldırılacağı ve sürücünün cansız bedeninin çıkarılacağı öğrenildi.