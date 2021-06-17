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Giriş Tarihi: 17.6.2021 20:48 Son Güncelleme: 17.6.2021 20:49

Freni patlayan iş makinesi uçuruma yuvarlandı! 1 ölü

İHA
Freni patlayan iş makinesi uçuruma yuvarlandı! 1 ölü

'ın ilçesinde freni patlayan iş makinesinin 400 metre uçurumdan aşağı yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

ilçesindeki korkunç , Palu ilçesi Karşı Bahçeler Mahallesi Arıcak ilçe bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş sonrası Palu'ya dönen Kadir Kaya idaresindeki kepçenin freni patlaması sonucu yaklaşık 400 metre uçurumdan yuvarlandı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kepçenin altından kalarak sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada sürücünün cansız bedeni kepçenin altından çıkartılamayınca, belediyeden iş makinesi istendi. İş makinesi yardımı ile kepçenin kaldırılacağı ve sürücünün cansız bedeninin çıkarılacağı öğrenildi.

Kaza bölgesinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Freni patlayan iş makinesi uçuruma yuvarlandı! 1 ölü
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