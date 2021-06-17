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Giriş Tarihi: 17.6.2021 23:48

’da dur ihtarına uymayan adam polise ateş açtı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da dur ihtarına uymayan adam polise ateş açtı

’da polisin 'dur ihtarına uymayan şahıs sığındığı evde, polise ateş açtı. Olaya ilişkin polis 7 kişiyi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre . nın ilçesine bağlı Dede osman mahallesi 2524 sokakta uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan şahıs uygulama noktasından yaya olarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Şahıs bir süre sonra bir eve girdi. Polis ekipleri şahsın girdiği evin tespit etmesi üzerine polisleri gören şüpheli şahıs av tüfeğiyle polislere ateş etti. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına almak isterken evde bulunan 7 kişi polise mukavemet göstermesi üzerine gözaltına alındı. Polis ekipleri gözaltına alınan 7 kişinin ifadesini almak üzere polis emniyete götürdü.Olayla ilgili bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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Şanlıurfa’da dur ihtarına uymayan adam polise ateş açtı
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