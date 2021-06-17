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Giriş Tarihi: 17.6.2021 07:43 Son Güncelleme: 17.6.2021 07:43

sonuçları açıklandı! ile 16 Haziran çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 16 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 kazandıran numarayı doğru tahmin eden şans oyunu severlerin kazanma hakkına sahip olduğu sonuçları bugün (16 Haziran 2021 Çarşamba) bir kez daha belli oldu. (MPİ) ile işbirliğinde yapılan canlı çekilişlerde uzun süredir 6 numarayı tahmin edebilen çıkmaması nedeniyle peş peşe gelen devirlerle MPİ tarihinde rekor olan 167 Milyon TL’lik büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek kupon doldurmak için üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerinin yolunu tutan şans oyunu severler şanslı numaralara ilişkin açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 16 Haziran çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

" sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile ortak canlı yayını aracılığıyla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için üzerinden oyunu oynayanlar 167 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek adına açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (16 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 16 Haziran çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Haziran Sayısal Loto sonuçları: 52 – 83 – 12 – 40 – 10 – 17 + 57 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 16 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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