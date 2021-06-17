"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube ortak canlı yayını aracılığıyla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar 167 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek adına MPİ 16 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (16 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 16 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;