Son dakika | Kedi yiyen Japon hakkında yeni gelişme: Türkiye bu skandalı konuşmuştu...

Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de sokaktan topladığı yavru kedileri evine götürerek parçalara ayırdığı ve fırında kızarttıktan sonra yediği iddia edilen Japonya uyruklu D.M., İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kedileri yediği için gözaltına alınmıştı! Sınır dışı ediliyor | Video
Suçunu itiraf ettiği öğrenilen ve 2012 yılında üzerinde üç kilogram "Metamfetamin" adı verilen uyuşturucu madde ile yakalandığı ortaya çıkan D.M.'ye 10 bin 375 lira idari para cezası kesilmişti. D.M.'nin sınır dışı işlemleri başlatıldı.Son dakika | Kedi yiyen Japon sabıkalı çıktı! İşte kirli geçmişi!