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Giriş Tarihi: 17.6.2021 15:43 Son Güncelleme: 17.6.2021 15:48

Son dakika | yiyen Japon hakkında yeni gelişme: bu skandalı konuşmuştu...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika | Kedi yiyen Japon hakkında yeni gelişme: Türkiye bu skandalı konuşmuştu...

Gelen son dakika haberine göre; ’da sokaktan topladığı yavru kedileri evine götürerek parçalara ayırdığı ve fırında kızarttıktan sonra yediği iddia edilen ve suçunu itiraf eden uyruklu D.M. sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Son dakika haberi: 'de sokaktan topladığı yavru kedileri evine götürerek parçalara ayırdığı ve fırında kızarttıktan sonra yediği iddia edilen uyruklu D.M., İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Suçunu itiraf ettiği öğrenilen ve 2012 yılında üzerinde üç kilogram "Metamfetamin" adı verilen uyuşturucu madde ile yakalandığı ortaya çıkan D.M.'ye 10 bin 375 lira idari para cezası kesilmişti. D.M.'nin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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Son dakika | Kedi yiyen Japon hakkında yeni gelişme: Türkiye bu skandalı konuşmuştu...
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