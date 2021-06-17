Son dakika | Kedi yiyen Japon hakkında yeni gelişme: Türkiye bu skandalı konuşmuştu...

Suçunu itiraf ettiği öğrenilen ve 2012 yılında üzerinde üç kilogram "Metamfetamin" adı verilen uyuşturucu madde ile yakalandığı ortaya çıkan D.M.'ye 10 bin 375 lira idari para cezası kesilmişti. D.M.'nin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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