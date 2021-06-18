Ağrı'da aranan kişinin cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre Ağrı Yazıcı Barajı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken 112 Acil Servis ekipleri, müdahale ettikleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucu H.B (23) olduğu tespit edilen kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan H.B'nin ailesinin hakkında bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı