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Giriş Tarihi: 19.6.2021 01:24

'da aranan kişinin cansız bedeni bulundu

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı'da aranan kişinin cansız bedeni bulundu

'da bir haftadır aranan kişinin cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre Yazıcı Barajı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken 112 Acil Servis ekipleri, müdahale ettikleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan araştırmalar sonucu H.B (23) olduğu tespit edilen kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere kaldırıldı.
Öte yandan H.B'nin ailesinin hakkında bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Ağrı'da aranan kişinin cansız bedeni bulundu
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