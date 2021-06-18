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Giriş Tarihi: 18.6.2021 13:05

’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

’da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

'nın ilçelerinden 'da seyir halinde olan Osman Kozak (44) idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücü Kozak'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçta bulunan Mustafa E. (52) ise kazayı yaralı olarak atlattı.


Osman Kozak

Yaralı Mustafa E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Mustafa E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alanya’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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