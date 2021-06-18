Alanya’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın ilçelerinden Alanya'da seyir halinde olan Osman Kozak (44) idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücü Kozak'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçta bulunan Mustafa E. (52) ise kazayı yaralı olarak atlattı.



Osman Kozak

Yaralı Mustafa E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Mustafa E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.