Arzu’nun katiline müebbet hapis

Samsun
'da, eski sevgilisi Arzu Aygün'ü öldüren 37 yaşındaki Muharrem Coşkun'a, müebbet hapis cezası verildi. Atakum
ilçesinde 17 Aralık 2020'de evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün'den (35) bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası ve eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Muharrem Coşkun gözaltına alındı.
Suçunu itiraf eden Coşkun, cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Talihsiz kadının cesedi, Samsun'un Terme
ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Olayla ilgili tutuklanan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun hakkında dava açıldı. Dün görülen son duruşmaya Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün
, annesi Semine Aygün
, kızı Nazlı ve avukatı Özlem Sezgin Azal
ile sanık Muharrem Coşkun hazır bulundu. Tutuklu sanık Muharrem Coşkun son sözü sorulduğunda, "Arzu'yu para için öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Coşkun, "kasten adam öldürmek"ten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
'SEVİNECEK HALİMİZ YOK'
ARZU Aygün'ün avukatı Özlem Sezgin Azal, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Katil zanlısı beklediğimiz cezayı aldı. Ancak hakim Arzu'nun flaş bellek ve cep telefonunu alan Muharrem Coşkun'a alıkoyma suçundan ceza vermedi, delilleri karartmak olarak gördü ve cezadan muaf tuttu. Buna itiraz edeceğiz. Hırsızlık olarak yargılanmalı. Ayrıca ruhsatsız silah için de yargılama devam edecek. 'Beklediğimiz cezayı aldı' diye sevinecek halimiz yok. Sonuçta genç bir kadın öldü" dedi. Arzu'nun babası Seyfullah Aygün ise, "İdam cezası da verseler bizim acımız bitmez. Ben kızımı ellerimle toprağa verdim. Hangi ceza benim acımı hafifletir. Benim kızımı öldüren kişi pişman olduğunu söylemek yerine tahrik altında suçu işlediğini söyledi" diye konuştu.