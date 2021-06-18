"Beni stada almıyorlar" demişti, gerçekler ortaya çıktı!

Bal Ligi'nde mücadele eden Bigaspor- Bursa Gülbahçespor maçı öncesinde stada gelen Kepez Belde Belediye Başkanı Birol Aslan, adını protokol listesinde göremeyince olay çıkardı. Maçı izlemeye geleceğini bildirmediği için protokol listesinde adı bulunmayan Aslan, görevlilerin kendisini tanımaması karşısında büyük tepki göstererek aralarında polis memurlarının da bulunduğu görevlilere hakaret etti.

KURUL KARARI

Ancak maçın, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından toplanan Spor Güvenlik Kurulu kararıyla pandemi tedbirleri çerçevesinde, seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı. Bu karar doğrultusunda 18 Mart Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı ev sahibi ve misafir takımdan 15'er kişinin ve protokol üyelerinin izlemesine karar verilmişti. Karşılaşmayı izlemek isteyen protokol üyelerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bildirimde bulunması istenmişti.

MAÇA GELECEĞİNİ BİLDİRMEDİ

Kepez Belde Belediye Başkanı Birol Arslan, günler öncesinden futbolcuları antrenman yaptıkları sahada ziyaret etmesine ve Bigaspor yöneticileriyle görüşmesine rağmen maça geleceğini ne kulüp yöneticilerine ne de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bildirmedi.



Futbolcuları antrenman sırasında ziyaret etmiş, ancak geleceğini bildirmemişti

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TANIMADI

Arslan, hiç bir müracaatının olmamasına ve maçı izleyeceğini bildirmemesine rağmen, maç günü stada giderek maçı izlemek istedi. Ancak bildirimde bulunmadığı için protokol listesinde adı olmayınca güvenlik görevlileri, Aslan'ı tanımakta güçlük çekti. Stattaki güvenlik güçlerinin kendisini tanımamasına ve yetkililerin protokol listesinde adının olmadığını belirtmesine sinirlenen Belediye Başkanı Arslan, adeta ortalığı birbirine kattı.

VALİ'DEN "BİRLİKTE İZLEYELİM" TEKLİFİ

Duruma öfklenen Başkan Arslan, telefonla Vali İlhami Aktaş'a stada alınmadığını bildirdi. Vali Aktaş'ın "Buyurun, birlikte izleyelim" teklifine ise aldırış etmeyerek stattan ayrıldı. Aslan, bu kez de sosyal medya hesabından olayı provoke edecek paylaşımlarda bulundu.

Arslan, Vali'den gelen teklifi ve bildirimde bulunması gerektiğini takipçilerine ve kamuoyuna aktarmadan stada alınmadığını ileri sürdü.

"VALİ BEYİN YANINDAYDIM"

Arslan'ın paylaşımlarına tepki gösteren Bigaspor Kulüp Başkanı Serkan Özkan, "Belediye Başkanımız bizi günler öncesinde antrenman sahasında ziyaret etti. Fakat maça geleceğini bildirmedi. Maçın başlamasına dakikalar kala Vali Bey ile görüştü. Ben kulak misafiri oldum. Vali Bey ısrarla Başkan Bey'i davet etti. "Gel, birlikte izleyelim" dedi. Fakat başkan bey, bunu kabul etmedi. Bizden yönetim olarak pandemi nedeniyle 15 kişilik bir isim oluşturmamız istendi. Ben eşimi dahi maça getiremedim. Bazı fedakarlıklar şarttı. Başkanım keşke antrenman sahasında maça geleceğini bildirseydi. İsmini en başa yazardık. Bu federasyonun koyduğu bir karar. Müdürlük sadece bir uygulayıcı. Keşke bu üzücü olay hiç yaşanmasaydı." dedi.