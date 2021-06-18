Hilmi Türkmen, “Rantsal dönüşüm diyerek milletin kafasını karıştıranlar bugün burada yoklar”

Çamlıca Camisi'ne komşu mahallelerde çok büyük bir alanı kapsayan bir dönüşüm hamlesinin ilk fitilini ateşlediklerini ifade etti. Türkmen , Rantsal dönüşüm diyerek Milletin kafasını karıştıranlar bugün burada yoklar. Kentsel dönüşümde büyük mesafeler katettiğimiz için bu sesler kesildi" dedi.

2017-2018 yıllarında Çamlıca Camisi'nin eteklerinde 180 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm başlattıklarını ve önemli bir mesafe kat ettiklerini dile getiren Türkmen, "Bu dönüşümün ilk etabı olan 504 konutluk, 147 iş yeri olan bölümün inşası tamamlandı, inşallah ağustos ayında hak sahiplerine teslim ediyoruz. Yine bu dönüşüm alanının 2. ve 3. etaplarının da ihaleleri, yer teslimleri yapıldı, inşallah hızlıca bu inşaat süreci de tamamlandıktan sonra hemşehrilerimizi yine aynı bölgede evlerine taşıyacağız." diye konuştu.

Vatandaşlara ne söz verdilerse fazlasıyla yerine getirdiklerini belirten Türkmen, sözlerini, "Ne yazık ki özellikle seçim sürecinde milletin kafasını karıştıran 'Rantsal dönüşüm, burayı hemşehrilerine peşkeş çekecek' diyenlerin, sadece milletvekillerini değil, genel başkanlarını, büyükşehir belediye başkan adaylarını seçim sürecinde buraya defalarca getirerek milletimizin kafasını karıştıranların hiçbirisi bugün burada yok." diye tamamladı.