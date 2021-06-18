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Giriş Tarihi: 18.6.2021 20:26

'de 'den yargılanan 3 sanığa cezası

AA
Kayseri'de FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis cezası

'de /PDY'ye ilişkin davada yargılanan 3 sanık, çeşitli sürelerde cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar K.İ, O.U. ve M.Ş. ile avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar O.U. ve M.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, sanık K.İ'nin ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

3 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanıklar ise savunmalarında suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar O.U. ve M.Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay, sanık K.İ'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay cezası verdi.

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Kayseri'de FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis cezası
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