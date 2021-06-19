Cani kocadan kan donduran ifade: "Öldürmediğim için çok pişmanım"

Durumu gören eğitimciler, polise ve 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, karısını bıçaklayan adamı zorlukla etkisiz hale getirdiler. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.