Göksu'dan İmamoğlu'na deprem cevabı: 2 yılda İstanbul'a çivi çakmadınız



İmamoğlu'nun bu paylaşımına ise İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu "İBB Başkanı için deprem, olduğunda akla gelecek bir konu değil akıldan çıkmayacak bir konu olmalıdır. Bu iş temennilerle olmaz, dert edinmek ve iş yapmakla olur. Her yıl için 20 bin konut sözü verip, 2 yıldır deprem adına İstanbul'a bir çivi bile çakmadınız." diyerek tepki gösterdi.