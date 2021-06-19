Göksu'dan İmamoğlu'na deprem cevabı: 2 yılda İstanbul'a çivi çakmadınız

İstanbul'da merkez üssü Kartal Yakacık'ta 3.9 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntı sonrasında herhangi bir can ve mal kaybı olmazken İstanbul'da sağanak sonrası yaşanan problemlere rağmen çıktığı seyahatten dönmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, deprem sonrasında "İstanbul'un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul" paylaşımında bulundu.
İmamoğlu'nun bu paylaşımına ise İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu "İBB Başkanı için deprem, olduğunda akla gelecek bir konu değil akıldan çıkmayacak bir konu olmalıdır. Bu iş temennilerle olmaz, dert edinmek ve iş yapmakla olur. Her yıl için 20 bin konut sözü verip, 2 yıldır deprem adına İstanbul'a bir çivi bile çakmadınız." diyerek tepki gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra AK Parti dönemindeki İstanbul'un deprem bütçesini 2020'de 1 milyar 13 milyon TL'den 347 milyon TL'ye düşürdü. İBB yönetimi 2020'de yüzde 65 düşürdüğü deprem bütçesini 2021'de yüzde 80 azaltma yaparak 257 milyon 119 bin TL'ye düşürdü. İBB yönetimi 2020 yılı faaliyet raporunda da 2 yılda kentsel dönüşüm çalışması yapmadığı görüldü.