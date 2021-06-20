15 Temmuz şehidinin babası: Bana şehit babası olma onuru verdi

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi FETÖ'cü hainlerin Ankara özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, babalar gününü buruk geçirdi. 'Yiğit kızım' diye sevdiği kızı Cennet ile baba kızdan öte arkadaş gibi olduklarını belirten Yahya Kemal Yiğit; "Bu Cennetsiz 5. babalar günüm. Hüznü ve gururu bir arada yaşıyorum" dedi.

"ŞEHİT BABALIĞI KIZIMIN BANA BIRAKTIĞI EN GÜZEL HEDİYE"

Şehit Cennet Yiğit'in 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce kendilerini ziyaret ettiğini belirten Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit; "Kızım bugüne kadar hiç bir zaman babalar günümü unutmadı. Yanımda olmasa bile kargoyla hediye gönderip telefonla arayarak babalar günümü kutlardı. Kızım şehit olduktan sonraki bu 5. babalar gününü. Kızım Cennet giderken bana ölene kadar yetecek olan şehit babası olma onurunu bırakarak gitti. Bundan güzel babalar günü hediyesi mi olur. Yeter ki bu vatan sağ olsun ve dimdik ayakta dursun. Ben Cennetsiz babalar günü geçirmeye razıyım" diye konuştu.

CENNETİN ALDIĞI AYAKKABIYI GÖZÜ GİBİ SAKLIYOR

Kızı Cennet Yiğit'in 2015 yılındaki babalar gününde kendisine aldığı ayakkabıları kızının hatırası eskimesin diye girmeye kıyamayan şehit babası Yahya Kemal Yiğit; "Cennet her babalar gününde bana hediye alırdı. Son aldığı hediyeler ise ayakkabı ve gömlekti. Cennetimin aldığı ayakkabıyı eskimesin diye bugüne kadar giymedim. Ama gömleği sadece babalar günü olduğu için giydim. Çünkü Cennet yaşıyor olsaydı bu gömleği üzerimde görmek isterdi" dedi.

"KIZIM ŞAHADETE KOŞAR ADIM GİTTİ"

15 Temmuz gecesi istirahatlı olmasına rağmen darbe girişimini duyar duymaz evinden çıkarak Gölbaşı Özel Daire Başkanlığı'na giden ve orada şehit düşen kızının yiğitliğiyle her zaman gurur duyduğunu belirten şehit babası Yahya Kemal Yiğit; "Cennet benim küçük kızımdı. Onun yeri bende her zaman ayrıydı. Baba kızdan öte arkadaş gibiydik. O karanlık gecede darbe girişimini duyar duymaz evinden çıkıp özel harekata gitti kızım. O gece istirahatlı olan kızım özel harekata gitmeseydi belki de şuanda hayatta olacaktı. Rabbime çok şükür ki o gece silah arkadaşlarına yardıma gitmiş ve kızım orada şehit düşmüş. Eğer gitmeseydi ben kızıma yeterince vatan millet aşkı aşılayamadım mı diye kendimi sorgulardım" dedi.