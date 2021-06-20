Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ALKÜ’deki yeşil alana otopark yapılmasına tepki yağdı
Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:47

ALKÜ’deki yeşil alana otopark yapılmasına tepki yağdı

MEHMET AL MEHMET AL
ALKÜ’deki yeşil alana otopark yapılmasına tepki yağdı

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopark alanını genişletmek ve iç trafiği rahatlatmak için Alanya Belediyesi ile ortak çalışmaya start verildi.

Günde binlerce insanın ziyaret ettiği, 'nın ve 'nın doğu bölgesinin merkezi sağlık tesisi olan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, güncellenen otopark ve bahçe peyzaj projesini hayata geçiriyor.

Vatandaşların otopark sorunu yaşamaması ve hastane içi ulaşımın rahatlatılması amacıyla yaklaşık 150 araçlık ek otopark bölgesi oluşturulması planlanıyor. Bu çalışmayı bahçe içerisinde peyzaj çalışmaları takip ederek ağaçlandırma ve çiçek ekimi ile hem ferah hem de göze hitap eden bir alan oluşturulacak. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması, vatandaşların hizmetine sunulması adına tüm ekip çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan, hastanedeki yeşil alana otopark yapılmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Vatandaşlar, "Herkesin aracı mı var? Hastaneye otobüsle, taksiyle gelenler var. Yeşil alanın korunması gerekirken, neden buraya otopark yapılıyor" yorumlarında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
ALKÜ’deki yeşil alana otopark yapılmasına tepki yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA