ALKÜ’deki yeşil alana otopark yapılmasına tepki yağdı

Günde binlerce insanın ziyaret ettiği, Alanya'nın ve Antalya'nın doğu bölgesinin merkezi sağlık tesisi olan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, güncellenen otopark ve bahçe peyzaj projesini hayata geçiriyor.

Vatandaşların otopark sorunu yaşamaması ve hastane içi ulaşımın rahatlatılması amacıyla yaklaşık 150 araçlık ek otopark bölgesi oluşturulması planlanıyor. Bu çalışmayı bahçe içerisinde peyzaj çalışmaları takip ederek ağaçlandırma ve çiçek ekimi ile hem ferah hem de göze hitap eden bir alan oluşturulacak. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması, vatandaşların hizmetine sunulması adına tüm ekip çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan, hastanedeki yeşil alana otopark yapılmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Vatandaşlar, "Herkesin aracı mı var? Hastaneye otobüsle, taksiyle gelenler var. Yeşil alanın korunması gerekirken, neden buraya otopark yapılıyor" yorumlarında bulundu.