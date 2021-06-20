Attığı yumrukla arkadaşını öldürdü

Cinayetle sonuçlanan olay, İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde 15 Haziran Salı gecesi saat 02.20 sıralarında meydana geldi. İddialara ve İstanbul Cinayet Masası'nın tespitlerine göre; 40 yaşındaki Ahmet Alkanat, arkadaşı Sedat A. (36) ile birlikte olaydan önce Valide-i Atik Mahallesi Valide-i Atik Parkı içerisinde alkol aldı. Ahmet Alkanat telefonla konuştuğu ve kısa bir süre sonra olay yerine gelen arkadaşı Edip E. ile tartıştı. İddiaya göre 39 yaşındaki Edip E., saldırdığı Ahmet Alkanat'a yumruk attı. Ahmet Alkanat yumruğun etkisiyle yere yığıldı. Edip E. ise yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sedat A.'nın çağırdığı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Alkanat'a kalp masajı yaptı fakat Ahmet Alkanat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.



Ahmet Alkanat

BEŞ SUÇTAN SABIKASI VAR

İstanbul Cinayet Masası Polisleri ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri cinayetle sonuçlanan olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayın görgü tanıklarından Sedat A. ve olaya şahit olan mahalle sakinleri Rana K. ile Okan A.'nın ifadelerine başvuruldu. Kaçan ve kısa sürede açık kimliği tespit edilen katil zanlısı Edip E., Üsküdar İlçesi'ne bağlı Valide-i Atik Mahallesi Çavusdere Caddesi üzerinde saklandığı apartmanın boşluğunda yakalanarak gözaltına alındı. "Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama, Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçlarından dolayı beş suç kaydı bulunan katil zanlısı Edip E. sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.