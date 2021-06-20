Bakanlıktan kadın konukevlerine kütüphane hizmeti

KİTAP OKUMA KÜLTÜRÜ ARTACAK

Kuruluşlardaki kadın ve çocuklarda kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve onların daha çok kitapla buluşması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yeni bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde 81 ildeki kadın konukevleri, il/ilçe halk kütüphaneleriyle eşleştirilerek, kadın konukevlerine kütüphaneler bünyesindeki bilgi kaynakları paylaşıma açıldı.

OKUMA PROGRAMLARI OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri koordinasyonunda il/ilçe Halk Kütüphanelerinden kadın konukevlerine materyaller teslim edilmeye başlandı. Kitap, dergi gibi materyalleri içeren bilgi kaynaklarının paylaşım çalışması kapsamında kadın konukevlerinde okuma programları gerçekleştirilecek.