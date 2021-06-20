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Giriş Tarihi: 20.6.2021 10:14

Bakanlıktan kadın konukevlerine kütüphane hizmeti

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Bakanlıktan kadın konukevlerine kütüphane hizmeti

, kadın konukevlerinde mevcut kitaplıkların zenginleştirilmesi ve güncel yayınların hizmet alan kadınlar ve beraberindeki çocuklarla buluşturulması amacıyla halk kütüphanelerindeki kitap, dergi gibi bilgi kaynaklarının paylaşıma açılmasına yönelik çalışmayı hayata geçirdi. 81 ildeki Bakanlığa bağlı 112 kadın konukevinde, kadın ve çocukların desteklenmesi ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kitaplıklar oluşturan Bakanlık, okuma etkinlikleri de düzenleyerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

KİTAP OKUMA KÜLTÜRÜ ARTACAK

Kuruluşlardaki kadın ve çocuklarda kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve onların daha çok kitapla buluşması için ile arasında yeni bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde 81 ildeki kadın konukevleri, il/ilçe halk kütüphaneleriyle eşleştirilerek, kadın konukevlerine kütüphaneler bünyesindeki bilgi kaynakları paylaşıma açıldı.

OKUMA PROGRAMLARI OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri koordinasyonunda il/ilçe Halk Kütüphanelerinden kadın konukevlerine materyaller teslim edilmeye başlandı. Kitap, dergi gibi materyalleri içeren bilgi kaynaklarının paylaşım çalışması kapsamında kadın konukevlerinde okuma programları gerçekleştirilecek.

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Bakanlıktan kadın konukevlerine kütüphane hizmeti
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