Bodrum'da polisin şehit edilmesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

Bodrum Başsavcısı Şükrü Arslan'ın koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısının görev yaptığı soruşturmada, gözaltına alınan katil zanlısı Fatih Özturan'ın, organize suç örgütü ve silah kaçakçılığı yaptığı ve bir polisin şehit edildiği, bir polisin de yaralandığı olayla ilgili ifadesi alındı. Şehit polis memuru Ercan Yangöz için adliyenin tüm personeli gönüllü olarak işbaşı yaptı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Hakimliğine sevk edilen, Özturan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Özturan ifadesinde, silah kaçakçılığı yaptığını doğrularken, Bodrum'a silah ticareti yapmak için geldiğini belirtti. Özturan , polis memurunu şehit ettiğini doğrularken, polis olduğunu bilmediğini hasımları sanıp ateş ettiğini kaydetti.