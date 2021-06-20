Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da polisin şehit edilmesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.6.2021 02:35

'da polisin edilmesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

DHA
Bodrum'da polisin şehit edilmesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde memuru 'ün (26) olduğu çatışmada, gözaltına alınan 3'ü kadın 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne yollandı. Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'a (47) çelik yelek giydirilirken, şüphelinin polisteki ifadesinde, ateş ettiği kişinin polis olduğunu bilmediğini, kendisini öldürmek isteyen hasımları sandığını söylediği anlaşıldı. Özturan'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'da şüpheli şahısları takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucunda 1 polisin olduğu, 1 de yaralandığı olayda katil zanlısı Fatih Özturan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Bodrum Başsavcısı Şükrü Arslan'ın koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısının görev yaptığı soruşturmada, gözaltına alınan katil zanlısı Fatih Özturan'ın, organize suç örgütü ve silah kaçakçılığı yaptığı ve bir polisin şehit edildiği, bir polisin de yaralandığı olayla ilgili ifadesi alındı. Şehit polis memuru için adliyenin tüm personeli gönüllü olarak işbaşı yaptı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Hakimliğine sevk edilen, Özturan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Özturan ifadesinde, silah kaçakçılığı yaptığını doğrularken, Bodrum'a silah ticareti yapmak için geldiğini belirtti. Özturan , polis memurunu şehit ettiğini doğrularken, polis olduğunu bilmediğini hasımları sanıp ateş ettiğini kaydetti.

11 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Öte yandan Özturan'ın dışında 11 kişi daha soruşturma kapsamında tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özturan'ın annesi, eşi ve kız kardeşi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum'da polisin şehit edilmesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA