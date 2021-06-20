Bodrum'da sıcak saatler! Ercan Yangöz'ün şehit edilmesiyle ilgili 19 şüpheli adliyede!

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, motosikletler ile şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili takibe aldı.