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Giriş Tarihi: 20.6.2021 07:14 Son Güncelleme: 20.6.2021 07:15

Bugün mü, ne zaman? Bu sene ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?

Bugün babalar günü mü, ne zaman? Bu sene 2021 Babalar günü ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?

Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan , bu sene de geldi çattı. Her yaştan vatandaş bu özel ve anlamlı günü gerek maddi manevi hediyeler gerekse güzel sözler ile kutlamaya hazırlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren “Bugün babalar günü mü, ne zaman, hangi gün kutlanıyor?” şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Bütün babaların ve baba adaylarının onuruna yapılan bir gelenek haline gelen bu anlamlı tarih uzun yıllardır birçok ülkede bu tarihte kutlanmaya devam ediyor. Peki, bugün mü, hangi gün kutlanıyor ve ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar…

'nün bu yıl hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Bu özel günde tüm babaların anlamı ve önemi belirtilecek, çeşitli maddi ve manevi anlam taşıyan hediyelerle ile sürprizler yapılacak. Öte yandan Babalar günü bugün mü, ne zaman kutlanıyor, hangi güne denk geliyor? Şeklindeki sorular sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. tarihi için milyonlarca kişi adeta haziran ayının başından bu yana geri sayım yapıyor. Bu özel günün tarihine bakıldığında ise ilk olarak 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'un Spokane şehrinde kutlandığı biliniyor. İşte detaylar…

Babalar Günü ne zaman ve hangi gün? 2020 Babalar Günü tarihi ne zaman?

BABALAR GÜNÜ TARİHİ

Tüm babaların anlamının ve öneminin tekrar vurgulanacağı , her sene Haziran'ın 3. Pazar'ı kutlanıyor buna göre; bu yıl 20 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

• Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

• Ailemin reisi, büyük aşkım. Medarı iftiharım sevgilim her şeyim! Babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü ne zaman, yarın mı? Bu sene 2021 Babalar Günü hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?

• Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

• Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

• Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun...

• Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...

• Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın babalar gününü kutlar saygılar sunarım.

• Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki

Babalar Günü ne zaman ve hangi gün? 2020 Babalar Günü tarihi ne zaman?

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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Bugün babalar günü mü, ne zaman? Bu sene 2021 Babalar günü ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?
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