Gaziantep’te korkutan deprem! AFAD açıkladı! 20 Haziran Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Gaziantep'te bir deprem meydana geldi. Deprem; Gaziantep Araban'da meydana gelirken şiddeti 3.7 ve derinliği ise 7.10 km olarak ölçüldü. Son olarak İstanbul'da yaşanan depremin ardından son depremler listesi de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu başlık altından son depremler listesine ulaşabilirsiniz.