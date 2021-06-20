Gaziantep’te korkutan deprem! AFAD açıkladı! 20 Haziran Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Gaziantep'te bir deprem meydana geldi. Deprem; Gaziantep Araban'da meydana gelirken şiddeti 3.7 ve derinliği ise 7.10 km olarak ölçüldü. Son olarak İstanbul'da yaşanan depremin ardından son depremler listesi de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu başlık altından son depremler listesine ulaşabilirsiniz.
#Deprem Büyüklük : 3.7 (ML) Yer : Araban (Gaziantep) Tarih-Saat : 20.06.2021, 16:56:34 TSİ Enlem : 37.4388 N Boylam : 37.9750 E Derinlik : 7.10 km
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.06.20 15:06:26 35.1683 23.5130 16.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.06.20 13:13:36 36.4332 28.8718 23.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.20 12:56:40 37.8793 27.1780 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.20 12:54:44 37.8348 26.9233 10.3 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.20 12:24:04 40.6808 30.5127 18.0 -.- 1.3 -.- TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2021.06.20 12:19:00 34.9110 23.4913 73.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.06.20 12:00:14 38.8662 26.1023 12.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.20 11:41:59 37.8477 26.9352 5.0 -.- 3.1 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.20 11:09:12 40.6882 30.5157 5.1 -.- 2.2 -.- TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2021.06.20 10:11:04 38.4667 25.7933 15.9 -.- 1.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.20 05:40:53 36.4818 27.0762 5.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.20 05:34:50 38.6107 43.7028 5.0 -.- 2.6 -.- KAYMAKLI-(VAN) İlksel
2021.06.20 05:19:21 38.4263 39.5595 11.8 -.- 1.8 -.- AKBOGA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2021.06.20 04:45:15 38.2943 25.4025 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.06.20 04:29:16 36.4692 27.1208 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.20 04:04:25 35.2147 27.1435 18.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.20 01:22:46 40.2097 31.8712 4.6 -.- 1.6 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
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