LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2021 LGS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.



g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.



h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.



ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî sınavda hiçbir sorunun iptal olmadığını, sonuçları ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da 30 Haziran'da açıklayacaklarını söyledi. LGS kapsamındaki merkezî sınavı bir gazeteye değerlendiren Millî Eğitim Bakanlığının ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Özer, özetle şunları söyledi:

KILAVUZ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

30 Haziran 2021'de sınav sonuçlarını açıklayacağız. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacağız. Bundan sonraki süreç önceki yıllardakinin aynısı olacak. Merkezî ve yerel yerleştirmeden sonra yine iki defa yerleştirmeye esas nakil süreci olacak. Tercih ve yerleştirme işlemleri yayınlanacak olan kılavuzda belirtilen esas ve usullere göre ve kılavuzda belirtilen tarihlere göre yapılacak. Kılavuz hazırlık çalışmaları devam ediyor.