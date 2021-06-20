Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pendik’te 3.9’luk depremde boşaltılıp mühürlenen apartman incelenecek
Giriş Tarihi: 20.6.2021 14:43

Pendik’te 3.9’luk depremde boşaltılıp mühürlenen apartman incelenecek

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Pendik’te 3.9’luk depremde boşaltılıp mühürlenen apartman incelenecek

'da merkez üssü ’da 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Pendik'te 4 katlı 40 yıllık bir bina tedbir amacıyla boşaltılıp mühürlenmişti. Üç kiracının bulunduğu binanın depremden dolayımı çatladığı yoksa daha öncemi çatladığının tespiti için hafta içinde incelemesinin yapılacağı kaydedildi.

'da büyük depremin beklendiği günlerde önceki gün gündüz saatlerinde merkez üstü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve İstanbul'un bir çok bölgesinden hissedilmişti. Paniğe sebep olan depremin ardından Pendik Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta bulunan 4 katlı 40 yıllık binadan seslerin gelmesi üzerine vatandaşlar yetkililere haber vermiş ve olay yerine gelen belediye ekipleri tedbir amacıyla 4 katlı binada yaşayanları tahliye ederek binayı mühürlemişti.

DAHA ÖNCEKİ ÇATLAKLAR BÜYÜMÜŞ

Pendik Belediyesi zabıta ekipleri bina çevresini bariyerle çevirerek önlem alıp üç kiracı ise misafirhanelere yönlendirildi. Evlerinde çatlak oluşan kiracılar ise misafirhane yerine akrabalarının yanlarına geçici olarak konakladılar. Belediye ekipleri tarafından binada yapılan inceleme sonrasında binanın birinci katında daha önceden hasar bulunduğu ve 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüğünü belirtildi.

3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası boşaltılap mühürlenen binanın tam olarak hasar tespitinin hafta içinde daha kapsamlı olarak yapılacağı ve 40 yıllık binada oturulup oturulmayacağına karar verileceği, oturulamaz halde hasar tespit edilmesi halinde yıkım kararının verileceği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik’te 3.9’luk depremde boşaltılıp mühürlenen apartman incelenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA