Pendik’te 3.9’luk depremde boşaltılıp mühürlenen apartman incelenecek

İstanbul'da büyük depremin beklendiği günlerde önceki gün gündüz saatlerinde merkez üstü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve İstanbul'un bir çok bölgesinden hissedilmişti. Paniğe sebep olan depremin ardından Pendik Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta bulunan 4 katlı 40 yıllık binadan seslerin gelmesi üzerine vatandaşlar yetkililere haber vermiş ve olay yerine gelen belediye ekipleri tedbir amacıyla 4 katlı binada yaşayanları tahliye ederek binayı mühürlemişti.

DAHA ÖNCEKİ ÇATLAKLAR BÜYÜMÜŞ

Pendik Belediyesi zabıta ekipleri bina çevresini bariyerle çevirerek önlem alıp üç kiracı ise misafirhanelere yönlendirildi. Evlerinde çatlak oluşan kiracılar ise misafirhane yerine akrabalarının yanlarına geçici olarak konakladılar. Belediye ekipleri tarafından binada yapılan inceleme sonrasında binanın birinci katında daha önceden hasar bulunduğu ve 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüğünü belirtildi.

3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası boşaltılap mühürlenen binanın tam olarak hasar tespitinin hafta içinde daha kapsamlı olarak yapılacağı ve 40 yıllık binada oturulup oturulmayacağına karar verileceği, oturulamaz halde hasar tespit edilmesi halinde yıkım kararının verileceği kaydedildi.