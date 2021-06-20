Son dakika haberi: İstanbul’daki son deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim sabah.com.tr'ye açıkladı!

İstanbul Anadolu Yakası'nda deprem meydana geldi. Deprem sonrası özellikle Kartal-Sultanbeyli merkez üssü çevresinde yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. Yaşanan sarsıntı ile akıllara, beklenen büyük İstanbul depremi geldi ve Kartal'daki depremin bu fay hattı ile ilişkili olup olmadığı merak konusu oldu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu.
İSTANBUL'DA DEPREM: MARMARA DEPREMİ İLE İLGİSİ VAR MI?
İstanbul Kartal'da meydana gelen deprem meydana geldiği kırıklar ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ercan, bu depremin beklenen büyük Marmara depremi ile ilgisi olup olmadığı hakkında da bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Ercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Son depremin yaşandığı bölgede ikinci kırıklar var sadece. Kuzey Anadolu kırığının Çiftlikköy'den bir koluyla, Bostancı kırığının kesim yerlerinden birinde olmuş olması olasılığı var. Bu depremin, asıl deprem beklediğimiz Avrupa Yakası'nın önündeki deprem odakları ile doğrudan doğruya bir ilgisi yok. Bu nedenle de kaçışmaya neden olacak bir durum söz konusu değil.
Kaçışmaya neden olacak, büyük Marmara depreminin ayak sesleri gibi bir şey değildir. Bugünkü İstanbul depremini, yerel bir gerginlik boşalması olarak yorumlayabiliriz."
3.9 büyüklüğünde bir sarsıntının deprem olarak adlandırılamayacağını söyleyen Ercan, "3.9'luk bir sarsıntıyı, bir taş ocağı patlaması bile oluşturabilir" dedi.
SABAH - Abdulhay Selim Dündar
BU BİR ARTÇI DEPREM Mİ? PROF. DR. BÜLENT ORUÇ AÇIKLADI
"İlk bilgilere göre bu deprem karada gerçekleşti. Eylül ayında Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde güçlü deprem sınıfına girebilecek bir depremle karşılaştıktan sonra o bölgede meydana gelen küçük bir deprem bile bizi düşündürüyor, ürkütüyor. Ben bir bilim insanı olarak şunu söyleyeyim, ilk bilgilere göre, bu Silivri'de meydana gelen depremin bir artçısı değil."
DEPREM NEDEN BU KADAR ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ?
"Depremin şiddetli hissedilmesinin nedeni, öncelikle sığ derinlikte meydana gelmesidir. İkinci nedeni ise, yerel zemin koşulları çok zayıf. Anadolu Yakası'nda, Kartal ve Pendik civarlarında şehirleşme gevşek zemin koşullarında yapılmış. Bu yerel zemin koşulları, depremleri büyüterek hissettirirler vatandaşlara. Normalde 4.2 verilen bir deprem bu kadar hissedilmez."