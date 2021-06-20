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Giriş Tarihi: 20.6.2021 22:30 Son Güncelleme: 20.6.2021 22:30

Son Dakika! ’nde deprem! ’da da hissedildi!

Son Dakika! İzmir Körfezi’nde deprem! Manisa’da da hissedildi!

ve hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan listesi verilerine göre ’nde 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

ve (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu listesine göre 'nde saat 22.12'de 3.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ve illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. haberinin detayları…

SON DAKİKA - İZMİR KÖRFEZİ'NDE 3.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son Dakika olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN KONUMU


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Son Dakika! İzmir Körfezi’nde deprem! Manisa’da da hissedildi!
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