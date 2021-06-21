Alanya'da 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ilçede Suriye uyruklu 16 vatandaşın deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gece saatlerinde Seki Mahallesi'nde 16 Suriye uyruklu vatandaşı ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen M.A.A.'yı yakaladı. Olay yerinde arama yapan ekipler, 5 bidon mazot, 15 adet şambrel ve 3 adet pompa ele geçirirken, kaçak göçmenler ve şüpheli M.A.A. gözaltına alındı.

EKİPLER GÖÇMEN KAÇAKÇILARINI YAKALADI

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, alınan ifadeler, incelenen güvenlik kameraları görüntüleri sonrası olayın diğer şüphelilerinin D.K., M.K., M.G., A.K., M.Z. ve Suriye uyruklu M.K. olduğunu tespit etti. Ardından harekete geçen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden M.K. ve M.Z.'nin Konya Taşkent'te olduğunu tespit eden ekipler, Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndan destek alırken, diğer şüpheliler D.K., M.G., A.K. ve Suriye uyruklu M.K.'nın Aksu Çayı bölgesinde tekneyle kaçmaya çalıştığı belirleyen İl Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarını yakalandı.

KAÇMAYA ÇALIŞTIKLARI ARAÇLARA EL KONULDU

Tüm şüpheliler yakalandıktan sonra Alanya'ya getirilerek jandarma ekiplerine teslim edilirken, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Burada ifadeleri alınan 1'i kadın 7 göçmen kaçakçısı bu sabah adliyeye sevk edilirken, kaçmaya çalıştıkları 2 araç ve 1 tekneye de el konuldu. Deniz yoluyla KKTC'ye gitmeye çalışan 16 kaçak göçmen de ülkelerine gönderilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne gönderildi.



Alanya Adliyesine sevk edilen 1 kadın 7 göçmen kaçakcıları savcılıkca ifadelerin ardından tutuklanma istemiyle mahkeme sevk edildilen 1 kadın 6 kişi Sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.