Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ilçede Suriye uyruklu 16 vatandaşın deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gece saatlerinde Seki Mahallesi'nde 16 Suriye uyruklu vatandaşı ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen M.A.A.'yı yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada; 5 bidon mazot, 15 adet şambrel ve 3 adet pompa ele geçirildi. Kaçak göçmenler ve şüpheli M.A.A. gözaltına alındı.

İfadeler ve incelenen güvenlik kameraları görüntüleri sonrası olayın diğer şüphelilerinin D.K., M.K., M.G., A.K., M.Z. ve Suriye uyruklu M.K. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden M.K. ve M.Z.'nin Konya Taşkent'te olduğu tespit edilince Konya İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Diğer şüpheliler D.K., M.G., A.K. ve Suriye uyruklu M.K.'nın Aksu Çayı bölgesinde tekneyle kaçmaya çalıştığını belirleyen İl Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarını yakalandı.

Alanya'ya getirilerek jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Burada ifadeleri alınan biri kadın, 7 göçmen kaçakçısı bu sabah adliyeye sevk edilirken, kaçmaya çalıştıkları 2 araç ve bir tekneye de el konuldu. Deniz yoluyla KKTC'ye gitmeye çalışan 16 kaçak göçmen de ülkelerine gönderilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne gönderildi.