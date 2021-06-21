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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Atıkta alkol, tütün ve esrar çıktı

Atıkta alkol, tütün ve esrar çıktı
'da bulunan 14 Atık Su Arıtma Tesisi üzerinde 2019'da uyuşturucu madde kullanımına yönelik yapılan çalışmada en çok kullanılan maddelerin alkol, tütün ve esrar olduğu belirlendi. öncülüğünde, 2019'da İstanbul'daki atık sular üzerinden uyuşturucu madde kullanımına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemenin analizleri, hazırlanan makale ile yayımlandı. 14 arıtma tesisinden aynı anda 4 dönem boyunca yüksek nüfusa sahip tek bir şehirde atık sudaki uyuşturucuları analiz eden ilk çalışma özelliğini taşıdığı belirtilen makalede, İstanbul'da 2019'da 4 dönem için yapılan geçici örneklem değerlendirmelerinde en yüksek ortalama tüketime sahip maddeler alkol, tütün ve esrar maddeleri olarak belirlendi. 4 dönemdeki tütün tüketimi, önemli ölçüde değişmezken, ve Haziran dönemlerindeki alkol tüketim oranının, Eylül ve Aralık dönemlerinde önemli ölçüde azaldığı görüldü. DHA
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Atıkta alkol, tütün ve esrar çıktı
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