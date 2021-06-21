Tarihte yaşanan önemli savaşlar ve sonuçları, öğrencisinden yetişkin vatandaşlara kadar pek çok kimse için zaman zaman araştırma konusu oluyor. Bu savaşlar arasında, büyük bir savaş sürecinde yapılan Dömeke Meydan Savaşı da yer alıyor. Buna göre, Dömeke Meydan Savaşı nedenleri nelerdir, hangi tarihte yapıldı ve kim kazandı? KPSS ya üniversite ve lise sınavları gibi sınavlarda da sorulara konu olan Dömeke Meydan Savaşı sonuçları ve nedenleri ile savaşın tarihi hakkında bilgiler yer almaktadır.

Yunanlıların bazı toprakları ve Girit'i almaya kalkışması üzerine, Osmanlı Devleti Yunanistan'a karşı harekat başlattı. Bu savaşta Osmanlı ordusunu Müşir Edhem Paşa yönetirken, Yunan kuvvetlerinin başında Prens Konstantin bulunuyordu. Osmanlı Ordusu, Ermiye hattında savunmaya geçen Yunan kuvvetlerine karşı harekete geçti. Bu noktada Osmanlı, Yunan kuvvetlerini Dömeke'yi terk etmeye zorladı.

Dömeke meydan savaşı nedenleri nelerdir?

Dömeke Meydan Savaşı, Osmanl-Yunan arasındaki daha büyük bir savaş içerisinde yaşanan bir muharebedir. Bu nedenle de Dömeke Savaşı nedenleri ve sonuçları, tarih kaynaklarında genel muharebe çerçevesinde değerlendirilmektedir. 18 Nisan 1897'de Milona geçidindeki ilk savaş, Osmanlı Ordusu'nun kazanmasıyla ile neticelendi. Savaşın, en başlarında büyük bir hareketlilik ve çatışma içerisinde olmaması ve bu yavaşlık nedeniyle büyük devletlerden gelebilecek harici bir müdahaleyi önlemek için Sultan II. Abdülhamid, Edhem Paşa'ya yıldırım harbi emri gönderdi. Bu emir üzerinde Osmanlı Ordusu, 25 Nisan 1897'de Yenişehir, 28 Nisan'da da Tırhala üzerinde hakimiyet kurdu. Yunan Ordusu güneydeki Dömeke dolaylarına doğru geri çekilirken, Edhem Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri doğuya doğru hızlı bir şekilde devam ederek 8 Mayıs'ta kritik bir stratejik ehemmiyete sahip bir liman kenti olan Volos'a girdi.

Bu nokta bir sonraki savaşın Dömeke'de olacağı ve bu savaşın da galip tarafı ortaya çıkaracağı da sahadaki duruma bakıldığında belli olmuştur. Yunanlar bu müstahkem mevkiye çok fazla yığınak yapmışlardı. Savunma savaşı yapacak olan Yunanlar, Türkleri püskürteceklerinden eminlerdi. 17 Mayıs 1897 tarihinde büyük bir çatışmaya sahne olan muharebe, Osmanlı Ordusu'nun zaferiyle sona erdi. Yunan Ordusu daha güneydeki Lamia'ya doğru düzensiz bir biçimde çekilirken, Osmanlı kuvvetleri onları hızlı bir şekilde takip etti. Bu sırada Avrupa'da savaşı sona erdirmek için diplomasi alanında adımlar atılmaya başlamıştı. Osmanlı Ordusu ise büyük devletlerin müdahalesi olmadan mümkün olduğunca alanda ilerlemek istiyorlardı.

Dömeke Meydan Savaşı sonuçları nelerdir?

Yaşanan muharebeler sonrası Osmanlı Ordusu'nun Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ele geçirmesine mani olacak dirençli bir Yunan kuvveti kalmamıştı. O dönemde Rus Çarı II. Nikolay II. Abdülhamid'e savaş ile ilgili telgraf çekerek muharebenin durdurulmasını rica etti. 19 Mayıs'ta Osmanlı ordusu askeri çatışmayı fiili olarak sona erdirdi. 20 Mayıs 1897'de de iki devlet arasında mütareke imzalandı.

Dömeke Meydan Muharebesi'ni kim kazandı?

Dömeke Savaşı'nda Osmanlı'nın üstün gelmesiyle barış görüşmeleri başladı. Ermiye harekatı ve Epir cephesindeki harekat da Osmanlı zaferi ile neticelendiği için Osmanlı-Yunan savaşı kesin olarak Osmanlı tarafından kazanılmış oldu.

Dömeke meydan muharebesi ne zaman yapıldı?

Dömeke Meydan Savaşı, 18 Mayıs 1897'de başladı.

Dömeke meydan savaşı nerede yapıldı?

Bu savaş, Çavuşboğazı, Dömeke'de yaşanmıştır.