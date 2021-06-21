Duygu Delen’in ailesi konuştu: İkinci bir şok yaşadık!

"BU KARAR DUYGU'NUN AİLESİNE TRAVMA YAŞATTI"



Maktul Delen'in vücudunda bulunan ekimozların düşmeye bağlı olmadığının çok açık olduğunu ifade eden Akan, "Verilen bu kararın Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesince geri alınmasını istiyoruz. Gaziantep 10. Ağır Ceza kararı geri almazsa bir üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesinin bu karardan geri dönmesini istiyoruz. Bu karar Duygu'nun ailesine yaşatılan yeni bir travmadır. Biz yargı pratiği neyi gerektiriyorsa onu istiyoruz. Dosyadaki tüm deliller sanığın eyleminin cinayet olduğunu, diğer suçların da vuku bulduğunu gösterdiği için bugün buradayız. Kadın cinayetine meyil edecek olan insanların bu karardan cesaret almaması için sanığın tekrardan tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.