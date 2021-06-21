İstanbul'da koca dehşeti: Eşini kalçasından böyle vurdu!

İstanbul Avcılar'da dehşet bir olay yaşandı. Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde öğle saatlerinde bir kişi, bir süre önce ayrıldığı eşine silahla saldırdı.
İddiaya göre Kader K., markette alışveriş yaptıktan sonra arkadaşı ile birlikte sokak yürüyen eski eşi Gönül A.'yı gördü. Kader K., belinden çıkardığı tabanca ile eski eşinin dibine kadar girdi.
Eski eşine dehşeti yaşattı. O anlar kameraya böyle yansıdı | Video
Olacaklardan habersiz şekilde arkadaşıyla birlikte yürüyen Gönül A., açılan ateş sonucu kalçasından ve bacaklarından vurularak yaralandı. Saldırgan koca, şarjör boşalttığı eşinin arkadaşı kendisine direnince olay yerinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Silah sesleriyle irkilen mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralı kadın ilk müdahalelerin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, kısa sürede saldırgan kocayı yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheli kocanın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.