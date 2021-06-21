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Giriş Tarihi: 21.6.2021 07:24

Kahta’da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

İHA
Kahta’da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Kavgada Fırat B. (20), ile Emrah B. (31) vücutlarına isabet eden mermiler sonucu yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kahta ilçesi Turgut Özal mahallesi Baraj Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fırat B. (20), ile Emrah B. (31) vücutlarına isabet eden mermiler sonucu yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fırat B., daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kahta’da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
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