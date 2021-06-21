Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 21.6.2021 11:29

ne zaman? ile 2021 olacak?

Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Dini günler takvimi yayınlanırken ne zaman sorusu da yanıt buldu. Ramazan Bayramı’nı geride bırakan müminler gözlerini Kurban Bayramı tarihi ve tatil günlerine çevirdi. Bayram tarihine sayılı günler kala vatandaşlar bu yılki tatil günleri sayısının 9’a çıkmasını bekliyor. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz belli olmazken Kurban Bayramı tarihi bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. Peki ? ile 2021 olacak? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı?

ne zaman, olacak sorusuna yanıt aranıyor. Bayram tatilini fırsata çevirmek isteyenler bu doğrultuda iş yerlerinde izin haklarını kullanacak. , resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı dini günler takvimi ile 'bayrama kaç gün kaldı' sorusunu da yanıtlamış oldu. Peki ? ile 2021 kaç gün olacak? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram günleri takvimine göre 2021 Kurban Bayramı tarihi, tatil günleri ile ilgili detaylar şöyle;

Kurban Bayramı tarihi belli olurken, tatil günleri ile ilgili henüz net bir bilgi gelmedi.

2021 YILINDA KURBAN BAYRAMI ŞU GÜNLERDE KUTLANACAK;

19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe

20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün

21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün

22 Temmuz Perşembe – 3. Gün

23 Temmuz Cuma – 4. Gün

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA