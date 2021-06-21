Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna yanıt aranıyor. Bayram tatilini fırsata çevirmek isteyenler bu doğrultuda iş yerlerinde izin haklarını kullanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı dini günler takvimi ile 'bayrama kaç gün kaldı' sorusunu da yanıtlamış oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram günleri takvimine göre 2021 Kurban Bayramı tarihi, tatil günleri ile ilgili detaylar şöyle;
Kurban Bayramı tarihi belli olurken, tatil günleri ile ilgili henüz net bir bilgi gelmedi.
2021 YILINDA KURBAN BAYRAMI ŞU GÜNLERDE KUTLANACAK;
19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
23 Temmuz Cuma – 4. Gün
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.