Müsilajla boğuşan İstanbul'da büyük bir tehlike daha alarm veriyor!

"HALİÇ, MİKROPLASTİK ALARMI VERİYOR"

Elde ettikleri sonuçların çok tehlikeli olduğunu söyleyen İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güleda Engin, "Bu proje fikri Brezilya'ya bir sempozyuma katıldığımda ortaya çıktı. Orada Alman bir hoca, mikroplastik kirliliğine dikkat çekmişti. Biz de İstanbul'la geldiğimizde incelemeler yaptık ve Türkiye'de bu konuda çok kısıtlı çalışmaların olduğunu fark ettik. Ön çalışmalarımızı yaptıktan sonra TÜBİTAK Projesi'ne müracaat ettik ve projemiz kabul edildi. Şimdi İstanbul'u çevreleyen denizlerimizde deniz suyu yüzeyinde, su kolonlarında ve deniz dibindeki çamurda mikroplastik kirliliğini araştırıyoruz. Çalışmamız toplam iki yıl devam edecek. Şu an bir yılımızı tamamladık. Bu zamana kadar çıkan sonuçlar çok iyi değil. Özellikle Haliç'te, atık su derin deniz deşarjının yapıldığı noktalarda, marinalarda ve iskelelerde çok ciddi şekilde mikroplastik kirlilikler tespit ettik" dedi.