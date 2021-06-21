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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Polis, göçmen kaçakçılarının nefesini kesti

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Polis, göçmen kaçakçılarının nefesini kesti
Sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla şoför tutarak Türkiye'ye gelen yasadışı göçmenleri üzerinden 'a kaçıran 47 kişilik şebekeye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesine, örgüt üyelerinin 2.5 ayda yapılan peş peşe operasyonlar sırasında aralarında yaptıkları telefon konuşmaları damga vurdu. Örgüt yöneticisi 'nın, "Abi fırsat vermiyorlar. Bir hafta içinde 9-10 arabamı aldılar. Bir tek benim arabalarımı mı alıyorlar?" sözlerine, örgüt yöneticisi 'in "Siviller bir yandan, resmiler bir taraftan alıyor. Kötü abi kötü. Ben ilk defa böylesini görüyorum. Eskiden birini alıp çekilirlerdi. Şimdi öyle değil" şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı.
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Polis, göçmen kaçakçılarının nefesini kesti
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