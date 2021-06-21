Polis, göçmen kaçakçılarının nefesini kesti

Sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla şoför tutarak Türkiye'ye gelen yasadışı göçmenleri Edirne
üzerinden Yunanistan
'a kaçıran 47 kişilik şebekeye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesine, örgüt üyelerinin 2.5 ayda yapılan peş peşe operasyonlar sırasında aralarında yaptıkları telefon konuşmaları damga vurdu. Örgüt yöneticisi Kerem Yanzı
'nın, "Abi fırsat vermiyorlar. Bir hafta içinde 9-10 arabamı aldılar. Bir tek benim arabalarımı mı alıyorlar?" sözlerine, örgüt yöneticisi Şaban Şimşek
'in "Siviller bir yandan, resmiler bir taraftan alıyor. Kötü abi kötü. Ben ilk defa böylesini görüyorum. Eskiden birini alıp çekilirlerdi. Şimdi öyle değil" şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı.